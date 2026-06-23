در هشتمین شب محرم‌الحرام و یکصد و چهاردهمین شب از اجتماع شبانه مردمی، مردم کهگیلویه و بویراحمد، بار دیگر با حضوری گسترده و پرشور، ارادت خالصانه خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ مردم این استان در ادامه اجتماعات شبانه خود، برای یکصد و چهاردهمین شب متوالی در صحنه حضور یافتند و بار دیگر پیوند عمیق خود با فرهنگ ایثار، شهادت و مکتب حسینی را به نمایش گذاشتند.

در این اجتماع باشکوه، اقشار مختلف مردم با شرکت در آیین‌های عزاداری، صحنه‌هایی کم‌نظیر از شور حسینی و شعور عاشورایی را رقم زدند.