مردم شهرستان ورامین در صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی، در فضایی سرشار از اندوه و استواری، برای گرامیداشت شهادت رهبر انقلاب و تجدید میثاق با ولایت گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی در شهرستان ورامین، در حالی برگزار شد که مردم این منطقه در سوگ شهادت رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) قرار دارند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور پرشور و در حالی که پرچم‌های عزا و تصاویری از رهبر شهید را به همراه داشتند، یک‌صدا بر پایبندی مطلق به مسیر مقاومت و ولایت تأکید کردند.