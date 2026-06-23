جوجهریزی یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۲۰ قطعهای در بهشهر
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از جوجهریزی یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۲۰ قطعهای در واحدهای پرورش مرغ گوشتی این شهرستان در خردادماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سید اسماعیل حسینی گفت: یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۲۰ قطعه جوجهریزی خردادماه امسال، در مرغداریهای گوشتی شهرستان بهشهر به انجام رسید که این اقدام در راستای برنامههای تنظیم بازار و تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر روند جوجهریزی و مدیریت تأمین نهادههای مورد نیاز از اولویتهای اصلی این مدیریت است، افزود: با پایش مداوم واحدهای تولیدی و ارائه توصیههای فنی به بهرهبرداران، تلاش شده است تا فرآیند پرورش طیور در شرایط مطلوب و مطابق با استانداردهای بهداشتی انجام شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: پایداری در تولید، نیازمند هماهنگی دقیق در تمامی حلقههای زنجیره تولید، از تأمین نهاده تا کشتار و عرضه به بازار است و مجموعه جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تمام توان خود را برای تسهیل امور و رفع موانع موجود به کار گرفته است.
سید اسماعیل حسینی با بیان اینکه صنعت طیور یکی از ارکان حیاتی امنیت غذایی شهرستان و استان محسوب میشود، افزود: دستیابی به این حجم از تولید در خردادماه، نشاندهنده ظرفیتهای بالای منطقه برای تأمین نیازهای پروتئینی و پویایی اقتصاد کشاورزی است.
او ادامه داد: استمرار این روند نه تنها به تثبیت بازار گوشت مرغ کمک شایانی میکند، بلکه موجب ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شده و به تقویت معیشت بهرهبرداران و فعالان این صنعت منجر میشود.