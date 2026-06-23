ضرورت معرفی دقیق و عمیق شخصیت های عاشورا برای نسل جوان
کارشناس سیاسی گفت: در برخی از هیئات مذهبی، معرفی دقیق و عمیقی از شخصیتهای واقعه عاشورا مانند حضرت علیاکبر (ع) ارائه نمیشود و این کمکاری میتواند در شناخت درست نسل جوان از این واقعه اثر منفی بگذارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حجتالاسلام علی رسولی با اشاره به تحریف واقعه کربلا در فضای مجازی گفت: کمگوییها و روایتهای نادرست از شخصیتهای عاشورا درهیئات مذهبی، به شناخت ناقص از این واقعه تاریخی دامن میزند.
وی اظهار کرد: تخریب شخصیت امام حسین (ع) در طول تاریخ یکی از اهداف برخی جریانها بوده است. امروزه در فضای مجازی شاهد افزایش تحریف نسبت به شخصیت و واقعه کربلا هستیم. به اعتقاد من دلیل این مسئله، تأثیر عمیق و هدایتگر این واقعه در تاریخ است که توجه و حساسیتهای زیادی را برانگیخته است.
این کارشناس سیاسی به مجری سیمای البرز ادامه داد: در سالهای اخیر نمونههای متعددی از خشونتها و کودککشیها توسط گروههایی مانند داعش یا اقدامات رژیم صهیونیستی دیده شده است که به نوعی با عادیسازی کشتارهای گسترده، تلاش میشود عظمت و عمق فاجعه کربلا در ذهن افکار عمومی کوچک جلوه داده شود.
رسولی همچنین به نحوه معرفی شخصیتهای عاشورا در مراسم مذهبی اشاره کرد و گفت: در معرفی امام حسین (ع) هنوز تا حد زیادی به شیوههای سنتی اکتفا میکنیم. برای مثال در بسیاری از هیئات مذهبی، معرفی دقیق و عمیقی از شخصیتهایی مانند حضرت علیاکبر (ع) ارائه نمیشود و این کمکاری میتواند در شناخت درست نسل جوان از این واقعه اثر منفی بگذارد.
وی در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: کمگوییها و روایتهای نادرست از واقعه عاشورا، نتیجه قصهگوییهای اشتباه و کمتوجهی به بیان دقیق و مستند این تاریخ است و لازم است در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.