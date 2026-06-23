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در پی ابهام ایجاد شده در اجرای جدول مصارف بودجه سال ۱۴۰۵ درخصوص نرخ و فرآیند تخصیص قیر، دیوان محاسبات با همکاری کمیسیون عمران مجلس و تا زمان تعیین تکلیف نهایی از طریق استفساریه، موانع تداوم تخصیص قیر را برطرف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بر این اساس، بهمنظور جلوگیری از وقفه در اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی، تخصیص قیر بهصورت علیالحساب و تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان، مطابق ضوابط و رویههای نظارتی سنوات گذشته ادامه خواهدیافت. هرگونه تخصیص مازاد بر این سقف، منوط به ابلاغ نهایی استفساریه مجلس شورای اسلامی خواهدبود.