به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بر این اساس، به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی، تخصیص قیر به‌صورت علی‌الحساب و تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان، مطابق ضوابط و رویه‌های نظارتی سنوات گذشته ادامه خواهدیافت. هرگونه تخصیص مازاد بر این سقف، منوط به ابلاغ نهایی استفساریه مجلس شورای اسلامی خواهدبود.