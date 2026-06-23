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آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری و در طول روز با افزایش بادهای جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر با احتمال رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی این مناطق خودداری شود.
وی افزود: دریا به ویژه در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز متلاطم است و بیشینه سرعت باد در این مناطق به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.
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توصیه میشود تمهیدات لازم برای آمد و شد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی صورت پذیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته ادامه دارد.
به لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.