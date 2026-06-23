باشگاه فوتبال گل گهر اعلام کرد، در رقابت سه جانبه برای کسب سومین سهمیه آسیایی فصل آینده باشگاهی ایران شرکت نخواهد کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال گل گهر سیرجان با انتشار موضع رسمی خود اعلام کرد از حضور در این رقابت سه‌جانبه انصراف داده است.

ابوذر خواجویی نسب، معاون این باشگاه با تأکید دوباره بر موضع قبلی مدیران گل‌گهر گفت: موضع ما از ابتدا شفاف بوده است. ما در هیچ تورنمنتی که خارج از چارچوب مصوبات رسمی فوتبال کشور تعریف شده باشد شرکت نمی‌کنیم.

وی افزود: این یک موضع احساسی نیست بلکه یک موضع قانونی است. گل‌گهر در جام حذفی حضور دارد و اگر قرار است سهمیه‌ای از مسیر رقابت میدانی تعیین شود، آن مسیر همان جام حذفی است که هنوز قهرمان خود را نشناخته است.

ابوذر خواجویی نسب ادامه داد: ما آماده‌ایم در همان فضای رقابتی که از پیش تعریف شده، توانایی خود را نشان دهیم.

او همچنین از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ خواست رأی کمیته انضباطی را جدی بگیرند و از کمیته استیناف بخواهند هرچه سریع‌تر رأی خود را صادر کند.

وی گفت: در صورتی که رأی صادره تأیید شود، سهمیه آسیایی گل‌گهر مشخص خواهد شد و موضوع پایان می‌یابد. در غیر این صورت نیز باید مسابقات جام حذفی به طور کامل برگزار شود تا تکلیف سهمیه مشخص شود.

معاون باشگاه گل‌گهر در پایان تأکید کرد: هیچ‌کدام از این مسیر‌ها نیازی به تعریف یا ایجاد یک رقابت جدید ندارد؛ رقابتی که باشگاهی که اساساً شانسی برای سهمیه نداشته آن را عادلانه می‌داند.