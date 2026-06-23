مردم ولایت‌مدار شهرستان بهارستان در صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی، در فضایی آکنده از شور عاشورایی و سوگ شهادت رهبر انقلاب، در میدان امام خامنه‌ای (ره) گرد هم آمدند تا بار دیگر پایبندی خود را به مسیر ولایت اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی در شهرستان بهارستان، با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در پارک محدوده میدان امام خامنه‌ای (ره) برگزار شد. این تجمع مردمی که همزمان با ایام سوگ شهادت رهبر انقلاب و در فضایی سرشار از معنویت عاشورایی برگزار گردید، جلوه‌ای از ارادت قلبی مردم این منطقه به مقام ولایت بود.

حاضران در این مراسم با برافراشتن بیرق‌های عزا و تبیین اندیشه‌های رهبر شهید، حضور در این اجتماعات را فرصتی برای تقویت وحدت و انسجام ملی در برابر توطئه‌های دشمن دانستند. این شب معنوی در بهارستان، بار دیگر نشان داد که نسل جوان و تمامی اقشار جامعه با الهام از مکتب عاشورا، پاسدار میراث رهبر انقلاب و همگام با ولایت در مسیر مقاومت خواهند بود