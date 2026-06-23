به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی با اشاره به سابقه طولانی اجرای این پروژه گفت: پروژه شاخه غربی یادگار امام (ره) از حدود ۱۴ سال پیش آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات متعدد در حوزه تملک اراضی، معارضان تأسیساتی و توقف‌های طولانی‌مدت، عملاً با پیشرفت معکوس مواجه شده بود. حتی بخش‌هایی از سازه‌ها و میلگرد‌های اجرا شده در سال‌های گذشته آسیب دیده بود و در مقطعی تصور اجرای نهایی پروژه بسیار دشوار به نظر می‌رسید.

وی افزود: پس از فعال شدن مجدد پروژه در دوره فعلی مدیریت شهری، مجموعه‌ای از اقدامات پیچیده و زمان‌بر در دستور کار قرار گرفت. تنها در محدوده میدان فتح هفت مرحله انحراف ترافیکی سنگین اجرا شد که پیش‌نیاز آن آزادسازی و تملک املاک مختلف از جمله اراضی متعلق به آموزش و پرورش بود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به چالش‌های فنی پروژه اظهار داشت: در مسیر اجرای طرح با تأسیسات بسیار سنگین شهری روبه‌رو بودیم. لوله‌های انتقال آب با قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر در محدوده پروژه قرار داشت و شرکت آب نیز بر ضرورت اصلاح بخشی از طرح تأکید کرد. همچنین به دلیل مجاورت با فرودگاه مهرآباد، محدودیت‌های خاصی در اجرای عملیات عمرانی وجود داشت که رعایت آنها الزامی بود.

هزینه‌کرد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تملک اراضی و اجرا تاکنون

صداقتی ادامه داد: شاخه غربی ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) به طول تقریبی سه کیلومتر یکی از شریان‌های حیاتی پایتخت محسوب می‌شود. این پروژه پس از سال‌ها توقف، در دوره فعلی مدیریت شهری با جدیت دنبال شد و تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک اراضی و اجرای آن هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای پروژه، توافقات لازم با نهاد‌های مختلف از جمله ارتش و آموزش و پرورش انجام شد و املاک مورد نیاز آزادسازی شد. همچنین تعدادی از املاک شخصی نیز تملک شد تا مسیر اجرای پروژه هموار شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اعلام پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی پروژه گفت: فردا آخرین عرشه پروژه اجرا خواهد شد و عملاً وارد روز‌های پایانی عملیات اجرایی شده‌ایم. طی ۱۰ روز آینده نیز عملیات خاکبرداری مسیر شمال به غرب تکمیل می‌شود.

وی زمان بهره‌برداری از مسیر‌های پروژه را این‌گونه اعلام کرد: مسیر شمال به غرب در اوایل مردادماه و مسیر غرب به شمال در اوایل شهریورماه افتتاح و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

صداقتی تأکید کرد: این پروژه یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین طرح‌های عمرانی دوره فعلی مدیریت شهری به شمار می‌رود. بخش عمده معارضان تأسیساتی سنگین آن رفع یا حفظ شده و اکنون پروژه در آستانه بهره‌برداری کامل قرار دارد.