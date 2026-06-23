مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سهمیه امسال کود شیمیایی استان، ۲۰ هزار تن اوره، ۴ هزار و ۴۰۰ تن فسفات و ۲ هزار و ۲۰۰ تن کود پتاس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ سید علی لاهوتی با بیان اینکه این مقدار کود تخصیصی از طریق ۳۵ تعاونی بین کشاورزان توزیع می‌شود افزود: قیمت کود اوره هنوز قطعی نشده است به همین علت در حال حاضر عرضه نمی شود ولی بهای هر کیسه کود فسفات و پتاس از ۳ تا ۷ میلیون تومان است و قابل عرضه به متقاضیان می باشد.

وی در خصوص نحوه توزیع و نام نویسی برای دریافت این نهاده کشاورزی گفت: کشاورزان باید ابتدا نوع محصول و میزان زرع و دیگر اطلاعات لازم را در سامانه توزیع کود شیمیایی ثبت و سپس به تعاونی‌های پیش‌بینی شده جهت دریافت کود شیمیایی مراجعه کنند.

لاهوتی با بیان اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی کشاورزان را کارشناسان جهاد کشاورزی راستی آزمایی می‌کنند اضافه کرد: در صورت تایید کارشناسان، به متقاضیان سهمیه کود تخصیص می‌یابد.

وی گفت: کل کود تخصیصی به استان کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری برای ۱۴۵ هزار هکتار انواع غلات، حبوبات و صیفی جات در نظر گرفته شده است.