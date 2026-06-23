عبور از زمستان سخت با سوخت دوم برای همه مشترکان غیرخانگی
تمامی مشترکان غیرخانگی در مازندران موظف هستند برای تأمین سوخت دوم و تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به تشکیل کمیته راهبردی انرژی در استانداری گفت: تمامی مشترکان غیرخانگی موظف هستند برای تأمین سوخت دوم و تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند تا استان بدون دغدغه از زمستان پیشرو عبور کند.
هژبر جوادی مهمترین اولویت شرکت گاز در سال جاری را پایداری تأمین گاز بخش خانگی در فصل سرد سال عنوان کرد و افزود: با هدف آمادگی برای فصل زمستان، کمیته راهبردی انرژی در استانداری مازندران تشکیل شده است.
او با بیان اینکه مصرف روزانه گاز در استان حدود ۱۴ میلیون مترمکعب است، ادامه داد: بیش از نیمی از این میزان مصرف برای تأمین سوخت نیروگاهها و تولید برق اختصاص مییابد موضوعی که ضرورت مدیریت مصرف انرژی و آمادگی مشترکان غیرخانگی برای استفاده از سوخت دوم را در آستانه فصل سرما بیش از پیش نمایان میکند.
جوادی گفت: براساس مصوبه این کمیته، صنایع، واحدهای تولیدی و سایر مشترکان غیرخانگی باید نسبت به تأمین سوخت جایگزین اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: حدود ۹۲ درصد مشترکان استان را بخش خانگی تشکیل میدهد و به همین دلیل بیشترین فشار ناترازی انرژی در زمستان متوجه این بخش است.
او افزود: گلخانهها و مرغداریها به دلیل تأمین امنیت غذایی و حساسیت فعالیتشان باید بیش از گذشته برای استفاده از سوخت جایگزین برنامهریزی کنند تا در صورت کاهش فشار یا محدودیتهای احتمالی گاز، دچار مشکل نشوند.
جوادی از برگزاری نشستهای متعدد با دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: هماهنگی لازم برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی در استان انجام شده است.