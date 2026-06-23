مردم عزادار هرمزگان در شب هشتم محرم با حضور در مساجد، تکایا و خیابان‌ها عزاداری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مردم در شب منتسب به حضرت علی اکبر (ع) با سینه زنی، زنجیرزنی، عزاداری سنتی و تعزیه خوانی در سوگ سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش سوگواری کردند.

سخنرانان نیز در مجالس عزاداری و هیئت‌های مذهبی به بیان مناقب و شخصیت حضرت علی اکبر (ع) و مداحان به نوحه سرایی در رثای جوان رشید حضرت سیدالشهدا (ع) پرداختند.

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