یک کارشناس سبک زندگی در برنامه «امروز البرز»، برقراری گفت‌وگوی صمیمانه، دوری از تنش‌های شغلی در محیط خانه و انس با قرآن را سه رکن اساسی برای دستیابی به آرامش پایدار و سبک زندگی سالم در خانواده دانست.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حسن فدایی، کارشناس خانواده با حضور در برنامه «امروز البرز» اظهار کرد: ایجاد یک گفت‌وگوی ساده در خانه می‌تواند تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی خانوادگی داشته باشد و بسیاری از اختلاف‌ها و تنش‌ها ناشی از نشنیدن حرف‌های یکدیگر است.

وی با اشاره به الگوگیری از سیره پیامبر اسلام (ص) و بزرگان دین در تعامل با خانواده افزود: اگر شیوه ارتباط و رفتار این بزرگان را در زندگی خود الگو قرار دهیم، این موضوع نه تنها در محیط خانه بلکه در مسیر شغلی و اجتماعی ما نیز تأثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس سبک زندگی همچنین بر اهمیت جدا کردن فضای کاری از محیط خانه تأکید کرد و گفت: افراد باید تلاش کنند هنگام ورود به خانه، مسائل و مسئولیت‌های شغلی را کنار بگذارند تا فضای خانه به محیطی آرام و صمیمی تبدیل شود.

فدایی انس با قرآن را از دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری سبک زندگی سالم دانست و بیان کرد: حتی خواندن چند آیه از قرآن در طول روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی در رشد معنوی و بهبود سبک زندگی افراد داشته باشد.

وی با بیان اینکه خانه نباید به محیطی پرتنش و شبیه «توپخانه» تبدیل شود، گفت: با صبر، محبت و الگوگیری از رفتار بزرگان می‌توان فضایی سرشار از آرامش و محبت در خانواده ایجاد کرد.

این کارشناس سبک زندگی در ادامه با اشاره به تفاوت میان «آسایش» و «آرامش» گفت: ممکن است فرد از نظر مالی و امکانات زندگی در شرایط مناسبی باشد، اما آرامش نداشته باشد. یاد خدا و ذکر الهی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آرامش در دل انسان است.

فدایی در پایان برنامه امروز البرز تأکید کرد: نخستین گام برای رسیدن به آرامش در زندگی، توجه به قرآن و آموزه‌های الهی است و حتی خواندن روزانه یک آیه می‌تواند آغازگر تحول در سبک زندگی افراد باشد