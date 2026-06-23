آرامش در زندگی؛ فراتر از رفاه مادی در گرو انس با قرآن است
یک کارشناس سبک زندگی در برنامه «امروز البرز»، برقراری گفتوگوی صمیمانه، دوری از تنشهای شغلی در محیط خانه و انس با قرآن را سه رکن اساسی برای دستیابی به آرامش پایدار و سبک زندگی سالم در خانواده دانست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حسن فدایی، کارشناس خانواده با حضور در برنامه «امروز البرز» اظهار کرد: ایجاد یک گفتوگوی ساده در خانه میتواند تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی خانوادگی داشته باشد و بسیاری از اختلافها و تنشها ناشی از نشنیدن حرفهای یکدیگر است.
وی با اشاره به الگوگیری از سیره پیامبر اسلام (ص) و بزرگان دین در تعامل با خانواده افزود: اگر شیوه ارتباط و رفتار این بزرگان را در زندگی خود الگو قرار دهیم، این موضوع نه تنها در محیط خانه بلکه در مسیر شغلی و اجتماعی ما نیز تأثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس سبک زندگی همچنین بر اهمیت جدا کردن فضای کاری از محیط خانه تأکید کرد و گفت: افراد باید تلاش کنند هنگام ورود به خانه، مسائل و مسئولیتهای شغلی را کنار بگذارند تا فضای خانه به محیطی آرام و صمیمی تبدیل شود.
فدایی انس با قرآن را از دیگر عوامل مؤثر در شکلگیری سبک زندگی سالم دانست و بیان کرد: حتی خواندن چند آیه از قرآن در طول روز میتواند تأثیر قابل توجهی در رشد معنوی و بهبود سبک زندگی افراد داشته باشد.
وی با بیان اینکه خانه نباید به محیطی پرتنش و شبیه «توپخانه» تبدیل شود، گفت: با صبر، محبت و الگوگیری از رفتار بزرگان میتوان فضایی سرشار از آرامش و محبت در خانواده ایجاد کرد.
این کارشناس سبک زندگی در ادامه با اشاره به تفاوت میان «آسایش» و «آرامش» گفت: ممکن است فرد از نظر مالی و امکانات زندگی در شرایط مناسبی باشد، اما آرامش نداشته باشد. یاد خدا و ذکر الهی از مهمترین عوامل ایجاد آرامش در دل انسان است.
فدایی در پایان برنامه امروز البرز تأکید کرد: نخستین گام برای رسیدن به آرامش در زندگی، توجه به قرآن و آموزههای الهی است و حتی خواندن روزانه یک آیه میتواند آغازگر تحول در سبک زندگی افراد باشد