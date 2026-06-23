به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان بروجردی مبنی بر سرقت طلا و جواهرات از منزل وی، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بروجرد با انجام اقدامات تخصصی، اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگرد‌های پلیسی، موفق به شناسایی سارق حرفه‌ای جواهرات در خارج از استان شدند، که پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.



در بازرسی از محل اختفای متهم، حدود ۶۰۰ گرم طلای سرقتی متعلق به مالباخته کشف شد، سارق در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف، که پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات و ادله موجود برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع و قانونی با سارقان و مخلان امنیت، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند .