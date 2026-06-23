به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: پویش «محرم سبز» در قالب طرح ملی «نه به پلاستیک» در موکب عزاداران حسینی این اداره‌کل با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در پیاده‌راه شهر اردبیل راه اندازی شد.

کیومرث سفیدی افزود: در این طرح، پارچه‌های بلااستفاده و دورریز با مشارکت عزاداران حسینی جمع‌آوری و پس از تحویل به موکب، با دوخت و آماده‌سازی به کیسه‌های خرید پارچه‌ای و قابل استفاده مجدد تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این اقدام، کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف و ترویج فرهنگ استفاده از کیسه های پارچه ای در میان شهروندان است.

این اقدام در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در ایام عزاداری ماه محرم و با بهره‌گیری از ظرفیت موکب‌ها و مشارکت عزاداران حسینی در فعالیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی انجام می‌شود.