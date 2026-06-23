به مناسبت ایام محرم‌ و در ستایش مظلومیت امام حسین (ع)، عصر شعر «شعله‌تن ققنوس» با حضور جمعی از شاعران و ادیبان در شهرستان لنگرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود گفت: عصر شعر «شعله‌تن ققنوس» با هدف تبیین حماسه ابدی کربلا و در راستای برنامه‌های معنوی ایام حزن‌انگیز محرم تدارک دیده شده است.

نگار نادری با بیان اینکه در این محفل شاعران معروف این شهرستان حضور دارند گفت: این برنامه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود و با همکاری اداره صمت، اتاق اصناف، انجمن ادبی حافظ و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.