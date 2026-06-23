به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، موسوی با اعلام این خبر گفت: در یک ماه گذشته دو گروه شکارچی که به صورت غیرمجاز و حرفه‌ای اقدام به شکار در زیستگاه‌های اطراف شهر اردکان کرده بودند، با تلاش شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست، همیاران فعال محیط زیست و جوامع محلی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان افزود: در این دو پرونده در مجموع ۶ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین از این متخلفان ادوات شکار و لاشه شکار کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از شکار غیرمجاز خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز افرادی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به شکار غیرمجاز می‌کنند و با این اقدام خسارت‌های جبران‌ناپذیری به پیکره ضعیف و شکننده حیات‌وحش و طبیعت آسیب‌دیده فلات مرکزی وارد می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان در پایان با اشاره به شرایط خشکسالی سال‌های اخیر تأکید کرد: در این سال‌های خشک و با توجه به تخریب‌های وارد شده به طبیعت شهرستان، از همه شهروندان درخواست می‌کنیم بیش از پیش هوای حیات‌وحش و طبیعت را داشته باشند. محیط زیست میراث طبیعی و امانتی برای آیندگان است و سرنوشت این امانت ارزشمند به رفتار و تصمیم‌های امروز ما وابسته است.