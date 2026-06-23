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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان از دستگیری دو گروه شکارچی غیرمجاز در زیستگاههای اطراف این شهرستان در خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، موسوی با اعلام این خبر گفت: در یک ماه گذشته دو گروه شکارچی که به صورت غیرمجاز و حرفهای اقدام به شکار در زیستگاههای اطراف شهر اردکان کرده بودند، با تلاش شبانهروزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست، همیاران فعال محیط زیست و جوامع محلی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان افزود: در این دو پرونده در مجموع ۶ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین از این متخلفان ادوات شکار و لاشه شکار کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به آسیبهای ناشی از شکار غیرمجاز خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز افرادی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به شکار غیرمجاز میکنند و با این اقدام خسارتهای جبرانناپذیری به پیکره ضعیف و شکننده حیاتوحش و طبیعت آسیبدیده فلات مرکزی وارد میکنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان در پایان با اشاره به شرایط خشکسالی سالهای اخیر تأکید کرد: در این سالهای خشک و با توجه به تخریبهای وارد شده به طبیعت شهرستان، از همه شهروندان درخواست میکنیم بیش از پیش هوای حیاتوحش و طبیعت را داشته باشند. محیط زیست میراث طبیعی و امانتی برای آیندگان است و سرنوشت این امانت ارزشمند به رفتار و تصمیمهای امروز ما وابسته است.