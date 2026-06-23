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کلیات طرح بازنگری ضوابط شهرسازی خیابان ولیعصر (عج) به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتصدوسیوچهارمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و نمایندگان پنج دستگاه دولتی برگزار شد.
در این جلسه، کلیات طرح بازنگری ضوابط شهرسازی خیابان ولیعصر (عج) به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این طرح بر پایه مطالعات کالبدی محور و با هدف ارتقاء نما و منظر شهری، حفاظت از عناصر تاریخی و میراثی، صیانت از درختان چنار و منابع آب زیرزمینی و ساماندهی نظام حرکت و دسترسی تدوین شده است.
بر اساس این مصوبه، خیابان ولیعصر (عج) به ۲۷ سکانس تقسیم شده و برای هر بخش متناسب با ویژگیهای کالبدی و عملکردی آن، ضوابط و برنامههای ویژهای در نظر گرفته شده است. در برخی محدودهها از جمله حوالی خیابان انقلاب، رویکرد حفاظتی با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد و برخی بخشها نیز ظرفیت بیشتری برای بازآفرینی و تحول خواهند داشت.
همچنین مجموعهای از پروژهها و برنامههای اجرایی با محوریت حفاظت از محیطزیست، صیانت از درختان چنار، بازآفرینی فضاهای فرهنگی و حفاظت از انهار و آبهای زیرزمینی تدوین شده و برنامه اقدام به شورای اسلامی شهر تهران ارسال میشود.
تصویب طرح تجدید حیات شهری محور خاوران در محدوده میدان خراسان
اعضای کمیسیون ماده ۵ در ادامه، طرح تجدید حیات شهری محور خاوران در محدوده میدان خراسان تا بزرگراه بسیج در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران را نیز به تصویب رساندند. این طرح با هدف بازآفرینی شهری، ارتقاء کیفیت محیطی و ساماندهی فضاهای عمومی در یکی از محورهای مهم جنوبشرق پایتخت تدوین شده است.