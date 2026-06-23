پخش زنده
امروز: -
عضو شورای اسلامی شهر یزد و عضو هیأت مدیره سازمان سرمایهگذاری شهرداری یزد از ایجاد ردیف مستقل سرمایهگذاری در بودجه شهرداری برای نخستینبار خبر داد و گفت: سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان برای این حوزه اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فخرالسادات خامسی اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم شهر تاریخی و گردشگرپذیر یزد، تقویت سرمایهگذاری شهری برای ایجاد زیرساختهای جدید و تبدیل ظرفیتهای تاریخی به فرصتهای اقتصادی است.
وی افزود: برای نخستینبار در بودجه شهرداری یزد ردیف مشخصی برای سرمایهگذاری تعریف شد که در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافت.
عضو هیأت مدیره سازمان سرمایهگذاری شهرداری یزد ادامه داد: استمرار این روند میتواند زمینه جذب سرمایهگذاران، توسعه زیرساختهای گردشگری و بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای شهر را فراهم کند.
خامسی تأکید کرد: بسیاری از بناهای تاریخی یزد میتوانند با برنامهریزی مناسب به ظرفیتهای گردشگری تبدیل شوند و تقویت سرمایهگذاری در این بخش ضروری است.