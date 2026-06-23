مردم ولایت‌مدار شهرستان قدس در صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی، با حضور گسترده در خیابان‌ها و میادین شهر، بار دیگر بر اتحاد، مقاومت و ایستادگی در برابر هرگونه سلطه و ظلم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی در شهرستان قدس، در فضایی سرشار از بصیرت و ایمان برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع گسترده با حضور در میادین و خیابان‌های شهر، پیام روشنی را به دشمنان انقلاب اسلامی ارسال کرده و ثابت کردند که هرگز زیر بار زور و فشار نخواهند رفت.

حاضران در این شب معنوی، حضور در میدان را نمادی از تداوم مسیر مقاومت و تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت دانستند. این اجتماع مردمی که با شعار‌های ضد استکباری و تأکید بر حقانیت انقلاب اسلامی همراه بود، بار دیگر نشان داد که مردم شهرستان قدس در مسیر دفاع از حق و عدالت استوار ایستاده‌اند و در برابر توطئه‌های دشمنان، پاسبان بصیر آرمان‌های انقلاب خواهند بود.