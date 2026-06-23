موفقیت محصول استمرار در عادتهای کوچک است
کارشناس توسعه فردی گفت:با اصلاح عادتهای روزانه و جایگزین کردن آنها با الگوهای مفید، مسیر رشد و پیشرفت برای هر فرد هموارتر خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
صالحه کشاورز، کارشناس توسعه فردی، در برنامه «امروز البرز» با بیان اینکه ۴۰ درصد از اعمال روزانه ما ریشه در عادتها دارد، بر ضرورت مدیریت رفتارها برای دستیابی به موفقیت تأکید کرد و گفت: مغز همواره به دنبال یافتن آسانترین مسیر برای انجام کارهاست و در ابتدای مسیر، هر فعالیتی دشوار به نظر میرسد؛ اما با تکرار آن، مغز انرژی کمتری مصرف کرده و انجام آن رفتار برای انسان سادهتر میشود.
کشاورز با تصریح اینکه موفقیت نتیجه تصمیمات هیجانی نیست، افزود: عادتسازی یک فرآیند مبتنی بر تکرار است و آنچه ما را به موفقیت میرساند، انجام کارهای کوچک، اما مستمر است. برای شکلگیری عادتهای موثر و کارآمد، سه راهکار عملیاتی وجود دارد که گرهزدن عادت به روتینهای قبلی از دیگر یعنی انجام رفتار جدید زمانی آسان میشود که آن را به یکی از عادتهای تثبیتشده و همیشگی زندگی خود پیوند بزنیم.
به گفته کشاورز، طراحی محیط مناسب برای انجام عادت و بهرهگیری از «الزام اجتماعی»، یعنی استفاده از کمک و فشار مثبت اطرافیان برای پایبندی به رفتار جدید، نقش تعیینکنندهای در موفقیت دارد. برای استمرار در هر کار، باید کمالگرایی را کنار گذاشت؛ چرا که تکرارِ یک کار به صورت غیرکامل، بسیار موثرتر از انجام ندادن آن به دلیل ترس از بینقص نبودن است.
وی در پایان برنامه البرز امروز خاطرنشان کرد: با اصلاح عادتهای روزانه و جایگزین کردن آنها با الگوهای مفید، مسیر رشد و پیشرفت برای هر فرد هموارتر خواهد شد.