رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان سروابادگفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی برمشاهده یک رأس گراز زخمی در محدوده این شهرستان، محیط بانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و جهت مداوا به اداره محیط زیست سرواباد منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، صادقی افزود: این حیوان پس از انجام عملیات ایمن و تخصصی زنده گیری توسط محیط بانان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرواباد منتقل شد تا تحت مراقبت و اقدامات درمانی لازم قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد پس از طی مراحل درمان و اطمینان از بهبودی کامل، این حیوان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شود.