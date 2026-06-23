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سفر هیئت مذاکره کننده ایران به مسقط پس از حضور در مذاکرات سوئیس

رئیس هیئت مذاکره کننده ایران پس از حضور در مذاکرات سوئیس به‌همراه وزیر امور خارجه برای انجام رایزنی‌های مشترک تهران و مسقط درباره ترتیبات مدیریت جدید تنگه هرمز به مسقط رفت. آقای قالیباف قرار است در این سفر با آقای هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۰۹:۰۰
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برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، قالیباف ، هیئت مذاکره کننده ، مسقط
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