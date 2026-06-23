به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ماموران گشت پلیس راه هنگام کنترل محور «یزد-شیراز» یک دستگاه تریلی ولوو را به علت تخلف متوقف کردند.وی افزود: با بررسی ماموران پلیس راه، مشخص شد راننده تریلی یک نوجوان ۱۷ ساله است که به همین منظور خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد.

رئیس پلیس راه استان یزد گفت:راننده نوجوان به همراه مالک تریلی به مراجع قانونی معرفی شد.