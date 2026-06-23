کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه تقابل ایران و آمریکا فراتر از دوران پس از انقلاب اسلامی و دارای ریشه‌های تمدنی است، تأکید کرد: انتقام خون شهید، یک فرآیند چندوجهی است که در سه سطحِ برخورد با آمران و عاملان، پیگیری‌های دیپلماتیک و حضور حداکثری مردم در میدان برای شکست هژمونی آمریکا تعریف شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، محمد کیان، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه «اینجا البرزه» با بررسی ابعاد مختلف تقابل ایران و آمریکا و ارزیابی تحولات داخلی ایالات متحده، اظهار کرد: بسیاری از تحلیل‌های رسانه‌ای در خصوص تحولات آمریکا نیازمند بررسی دقیق داده‌ها و قطعیات است؛ چرا که تحولات داخلی این کشور، از جمله وضعیت اقتصادی یا معادلات سیاسی در کنگره، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

کیان در تبیین رویکرد ایران نسبت به انتقام خون شهید والامقام گفت: این موضوع یک مسئله ساده نیست و در سه سطح برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. سطح اول، حوزه امنیتی است که شامل پیگیری، شناسایی و کیفرخواست برای آمران و عاملان مستقیم این جنایت است؛ همان‌طور که در پرونده‌های تاریخی مشابه شاهد بودیم، گروه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران غافل از این مطالبه نخواهند بود.

وی در برنامه اینجا البرزه ادامه داد: سطح دوم، بهره‌گیری از کانال‌های سیاسی و دیپلماسی برای پیشبرد منافع ملی و پاسخگویی به این جنایت است. سطح سوم نیز که ضامنِ از بین رفتن هژمونی آمریکا در منطقه است، «حضور مردم در میدان» است. در واقع، مذاکره تنها یک بعد از ماجراست و انتقام‌گیری ابعاد گسترده‌تری دارد.

این کارشناس سیاسی در پاسخ به پرسشی درباره امکان حل‌وفصل مشکلات ایران و آمریکا تصریح کرد: چالش ما با آمریکا صرفاً به سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی محدود نمی‌شود؛ بلکه یک «مشکل تمدنی» است. ریشه این خصومت به دوران ملی شدن صنعت نفت و دوره دکتر مصدق بازمی‌گردد. ماهیت تقابل آمریکا با ایران، زیاده‌خواهی و تلاش برای تسلط بر جایگاه سوق‌الجیشی ایران است که در طول تاریخ نیز ملت ایران بار‌ها در برابر آن ایستادگی کرده و زیر بار زور نرفته‌اند.

کیان با اشاره به دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مذاکرات افزود: زمانی که بحث برجام مطرح بود، این سوال مطرح شد که آیا با مذاکرات باید شعار استکبارستیزی حذف شود؟ پاسخ رهبر شهید این بود که آمریکا «اتمِ استکبار» است و مسئله ما با این کشور، مسئله حق و باطل است.

وی در پایان برنامه اینجا البرزه خاطرنشان کرد: اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند باشد، ممکن است در مسیر مذاکرات شاهد تحولاتی باشیم؛ اما اصلِ ایستادگی در برابر استکبار، با ماهیت تمدنی و هویتی جمهوری اسلامی ایران گره خورده است و این ایستادگی تا زمان دستیابی به حقوق ملت ادامه خواهد داشت.