همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حسینیه‌ها و تکایا در شهر چوئبده آبادان میزبان خیل عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت هستند و فضای این شهر رنگ و بوی حسینی به خود گرفته است.

حسینیه‌های چوئبده در آستانه تاسوعا و عاشورا مملو از عزاداران حسینی

حسینیه‌های چوئبده در آستانه تاسوعا و عاشورا مملو از عزاداران حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیر و جوان، کودک و نوجوان، این روزها در مجالس روضه و عزاداری در شهر چوئبده واقع در آبادان حضور می یابند و با برپایی آیین‌های سوگواری، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ابراز می‌کنند. در این مجالس، مداحان و شاعران آیینی با شعرسرایی در وصف اهل‌بیت (ع) و بیان مصائب کربلا، حال و هوای معنوی ویژه‌ای به مراسم بخشیده‌اند.

منبر‌های حسینی نیز همچون گذشته، جایگاه تبیین پیام عاشورا و صدای حق‌طلبی امام حسین (ع) شده و سخنرانان با تشریح ابعاد مختلف نهضت عاشورا، بر اهمیت حفظ ارزش‌های دینی و انسانی تأکید می‌کنند.

حضور گسترده جوانان در این آیین‌ها از جلوه‌های قابل توجه است، جوانانی که با مشارکت در برگزاری برنامه‌ها، خدمت‌رسانی به عزاداران و حضور در هیئت‌ها، نقش پررنگی در زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا ایفا می‌کنند.

همچنین در نقاط مختلف شهر، مجالس روضه و عزاداری ویژه بانوان نیز با استقبال گسترده برگزار شده و زنان و دختران اهل چوئبده‌ در فضایی معنوی برای سالار شهیدان سوگواری می کنند.