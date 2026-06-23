تصادف ایسوزو و سمند در جاده کازرون به کنارتخته دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف ایسوزو و سمند در کیلومتر ۴۹ جاده کازرون_کنارتخته به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند و نجاتگران کنترل ترافیک و ایمن سازی صحنه را انجام دادند.

او ادامه داد: این حادثه دو مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان حادثه را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.