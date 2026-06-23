توقیف ۲ هزار و ۲۵۳ وسیله نقلیه هنجارشکن و متخلف در خراسان جنوبی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از توقیف ۲ هزار و ۲۵۳ وسیله نقلیه هنجارشکن و متخلف از ابتدای سال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرهنگ محمدرضا خسروی با اشاره به افزایش تیمهای محسوس و نامحسوس در ساعات و معابر هدف گفت: تخلفات رانندگان هنجار شکن رصد و برخورد لازم با آنها انجام میشود.
وی افزود: در پی مطالبات متعدد مردمی برای برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن که با صدای ناهنجار و تخلفات پرخطر امنیت و آرامش شهروندان را سلب کردهاند، دادستان مرکز استان دستور توقیف این وسایل نقلیه را صادر و از این پس رانندگان هنجار شکن پس از توقیف وسیله نقلیه به جهت اخلال در نظم از طریق رانندگی پرخطر به دادستانی معرفی خواهند شد.
رئیس پلیس راهور استان گفت: همچنین رانندگان وسایل نقلیه پس از توقیف و معرفی به دادستانی، مکلف به حضور در دوره بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شدهاند.
سرهنگ خسروی از خانوادهها خواست نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند.