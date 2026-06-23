همزمان با روز‌های ماه محرم، مردم شهرستان زرند از کودک و نوجوان تا جوان و سالمند، با حضور در هیئت‌های عزاداری و آیین‌های سوگواری، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ،با فرارسیدن ماه محرم، کوچه‌ها و خیابان‌های زرند رنگ و بوی حسینی گرفته است. هیئت‌های مذهبی با برگزاری مراسم سینه‌زنی، زنجیرزنی، قرائت زیارت عاشورا و مرثیه‌سرایی، میزبان عاشقان اهل‌بیت (ع) هستند.

آنچه در مراسم عزاداری زرند بیش از همه جلوه‌گر است، حضور پرشور همه نسل‌هاست؛ از کودکانی که با لباس‌های مشکی در کنار خانواده‌های خود در مراسم حضور یافته‌اند تا سالمندانی که سال‌هاست پرچم عزای امام حسین (ع) را بر دوش می‌کشند.

عزاداران حسینی در این شهرستان با برپایی مجالس سوگواری، بار دیگر نشان دادند که عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مرز سنی نمی‌شناسد و فرهنگ عاشورا نسل به نسل در میان مردم این دیار زنده و ماندگار است.