به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران انتظامی پلیس فتا در شهرستان بندرانزلی با رصد هدفمند و اقدامات فنی و اطلاعاتی و پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه با کمک عوامل کلانتری۱۳ متهم را حین عملیات کلاهبرداری با تلفن همراه، در یک فروشگاه دستگیر کردند.

متهم ۳۶ ساله که با استفاده از نرم افزار‌های ویرایش تصویر و سکو‌های انتقال پول، اقدام به ساخت رسید جعلی می‌کرد و برای خرید کالا به فریب خوردگان ارائه می‌کرد، با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.