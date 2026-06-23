

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل انتقال خون مازندران از فعالیت مراکز اهدای خون استان در روز‌های تاسوعا و عاشورا خبر داد و از مردم دعوت کرد با حضور در این مراکز، در پویش اهدای خون شرکت کنند.

عبداله محمدی فیروزجایی افزود: مراکز اهدای خون بهشهر، ساری، بابل، آمل، تنکابن، چالوس در روز‌های تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ تا ۱۳ و مراکز اهدای خون نور، قائم شهر و گلوگاه فقط در روز تاسوعا فعال هستند.





وی با اشاره به اینکه اهدای خون یک ضرورت درمانی و مسئولیت اجتماعی است، ادامه داد: مازندران به دلیل وجود تعداد بالای بیماران تالاسمی، تعدد مراکز درمانی و حضور انبوه مسافران و گردشگران در فصل‌های مختلف نیازمند ذخایر خونی پایدار است.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به مشارکت موثر مازندرانی در اهدای خون به مناسبت‌های مذهبی گفت: در شب‌های پرفضیلت قدر ۳ هزار و ۲۶۲ مازندرانی به مراکز اهدای خون مراجعه کرده بودند که از این تعداد ۲ هزار و ۷۸۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.

محمدی فیروزجایی با بیان اینکه تأمین خون برای این بیماران، نیازمند مشارکت همیشگی مردم است، افزود: ماه محرم فرصتی ارزشمند برای اهداکنندگان و افرادی است که تاکنون فرصت حضور در این پویش انسانی را نداشتند تا با اهدای خون، نقشی مؤثر در نجات جان انسان‌ها ایفا کنند.

وی گفت: هر واحد خون می‌تواند جان سه بیمار را نجات دهد و هرگونه اختلال در فرآیند تأمین، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خونی می‌تواند شبکه درمانی را با مشکلات جدی مواجه کرده و سلامت بیماران را به خطر اندازد.