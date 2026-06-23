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همزمان با شب هشتم محرم و به یاد حضرت علی اکبر (ع)، مراسم سنتی پخت و توزیع حلیم نذری در جزیره هرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه هرمز گفت: در این مراسم که بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد با مشارکت پنج مسجد جزیره هرمز ۴۲ دیگ حلیم پخت و بین عزاداران توزیع شد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز افزود: هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی پخت این حلیمها با نذورات و کمکهای مردمی تامین شده است.
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وی گفت: این مراسم که نمادی از ارادت مردم هرمز به خاندان اهل بیت (ع) است، امسال نیز با شکوه هرچه تمامتر و با مشارکت گسترده اهالی برگزار شد.