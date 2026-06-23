همزمان با سراسر کشور و با دستور وزیر آموزش و پرورش به صورت برخط، طرح شهید عجمیان در مدارس استان اصفهان آغاز شد.

با دستور وزیر آموزش و پرورش به صورت برخط

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار سیاوش مسلمی رییس سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت: این طرح با هدف شاداب سازی، بهسازی و تعمیر مدارس و با همکاری ۶۱۰ گروه جهادی در ۷۰۰ آموزشگاه و بیش از سه هزار کلاس درس استان اصفهان اجرا می‌شود.

محمدرضا نظریان مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز گفت: در این طرح مشارکت گروه‌های جهادی دانش آموزی، معلمان و خیرین نقش موثری دارد.

آغاز طرح شهید عجمیان با حضور مسئولان وگروه‌های جهادی در آموزشگاه سمیه شهر شاپور آباد برخوار کلید خورد.

این طرح تا ۲۰ شهریور در مدارس کم برخوردار استان اصفهان اجرا می‌شود.