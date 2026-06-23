به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بیضا گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، مردم نوع دوست روستای کوشک هزار در این امر خدا پسندانه شرکت و ۵۰ واحد خون سالم به بیماران نیازمند اهدا کردند.

محمد نبی خریدار افزود: مشارکت در اهدای خون، نمادی از همبستگی اجتماعی و ایفای نقش موثر در سلامت جامعه است، اقدامی حیاتی که مهر و انسانیت را در بستر خدمت داوطلبانه به نمایش می‌گذارد.