دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان: به منظور تسریع در رسیدگی و استفاده بهینه از انرژی و کاغذ، به ۷۵ درصد پرونده‌ها به صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدتقی گلی، عدالت، سرعت و دقت را در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کنار پیشگیری از اطاله دادرسی‌ها از ارکان مهم برشمرد و گفت: افتتاح مجتمع شوق زندگی برای حمایت از کودکان، راه اندازی کمپ بازپروری معتادان و شناسایی و ساماندهی اماکن متروکه و مخروبه برای پیشگیری از جرایم از جمله اقدامات مجموعه قضایی استان سمنان برای تامین امنیت اجتماعی جامعه است.

دادستان مرکز سمنان همچنین تاکید کرد: شناسایی و برخورد با متهمان حوادث هجدهم و نوزدهم دی ماه پارسال و جنگ رمضان با اولویت افرادی که در تخریب اموال عمومی و همکاری با دشمن دست داشته‌اند انجام و تاکنون به ۹۵ درصد پرونده‌های آنها رسیدگی و یا حکم صادر شده است