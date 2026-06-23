مراسم عزاداری هشتمین شب محرم (شب تاسوعای حسینی) به صورت برخط از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گفت: این مراسم امشب از روستای کریان شهرستان میناب ساعت ۲۰ و سی دقیقه به صورت زنده از سیمای مرکز خلیج فارس پخش می‌شود.

محسن رئیسی افزود: مراسم روز تاسوعا نیز ساعت هشت از بوستان غدیر زیر پرچم و ۹ صبح از حاجی آباد به صورت زنده از شبکه ملی و استانی پخش می‌شود.

وی گفت: مراسم شب تاسوعا نیز ساعت ۱۷ و پانزده دقیقه از روستای چراغ آباد و ۲۰ و سی دقیقه از روستای چاه غربال بخش توکهور و هشتبندی به روی آنتن می‌رود.

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مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس افزود: مراسم روز عاشورا هم ساعت ۸ از امامزاده شاه محمد تقی و ۹ صبح از امامزاده سید محمد و امیر نظام الدین شهرستان حاجی آباد به صورت زنده از شبکه خلیج فارس پخش می‌شود.

رئیسی گفت: نماز ظهر عاشورا ساعت ۱۱ و سی دقیقه از مسجد جامع پخش می‌شود.

وی افزود: مراسم شام غریبان نیز ساعت ۱۹ و پانزده دقیقه از امامزاده سید محمد و امیر نظام الدین شهرستان حاجی آباد و ۲۰ و سی دقیقه از امامزاده سید مظفر بندرعباس و به روی آنتن می‌رود.