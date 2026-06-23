«لواء المهدی» نماد همافزایی فرهنگی در اشتهارد
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اشتهارد با اشاره به پیشینه مذهبی این شهرستان، از اجرای برنامههای گسترده فرهنگی، ساماندهی اصحاب رسانه و ایجاد قرارگاه وحدتبخش «لواء المهدی» برای همافزایی موکبها برای جهاد تبیین خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حسین هادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اشتهارد، در برنامه تلویزیونی «سین هشتم»، ضمن تجلیل از جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهرستان گفت: اشتهارد به واسطه قدمت دیرینه و حضور علمای برجسته، همواره به عنوان «دارالعباده» شناخته میشود و مردم ولایتمدار آن در تمامی عرصهها، بهویژه در دورانهای سخت، دین خود را به نظام و انقلاب اسلامی ادا کردهاند.
هادی با اشاره به ایثارگریهای مردم این دیار در جریان حوادث اخیر گفت: مردم اشتهارد با حضور پرشور و مستمر در اجتماعات شبانه، پرچم ایستادگی را برافراشته نگه داشتهاند و ما در این مسیر، تقدیم ۳ شهید در جنگ «۱۲ روزه» و ۲ شهید در جنگ «رمضان» را به عنوان افتخاری برای این شهرستان ثبت کردهایم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشتهارد در تشریح اقدامات این اداره برای تقویت جبهه فرهنگی افزود: با شناسایی و دعوت از علاقهمندان حوزه خبر و خبرنگاری، گامهای مؤثری برای ساماندهی و سازماندهی این عزیزان برداشته شده است. برگزاری ۳۴ شب اجتماع اهالی هنر و رسانه و برپایی نشستهای تخصصی با نخبگان فرهنگی، بخشی از فعالیتهایی است که با هدف تولید محتوای ارزشمند و تبیینی انجام شده است.
وی در برنامه زنده تلویزیونی سین هشتم تأکید کرد: با توجه به ضرورت رعایت اصول اخلاقی و ملاحظات حرفهای در فضای جنگ رسانهای، دستورالعملهای لازم به فعالان این عرصه ابلاغ شده است. همچنین با انتشار فراخوان برای گروههای هنری، آثار تولیدی آنان با محوریت تبیین مفاهیم ارزشی و با حضور نویسندگان، شعرا و هنرمندان تئاتر در قالب «موکبهای فرهنگی» در سطح شهر به نمایش درآمده است.
هادی با اشاره به نقش موکبهای مردمی در اشتهارد تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی این شهرستان صرفاً به مناسبتهای خاص محدود نمیشود؛ به طوری که در ایام اربعین، ۴ موکب بهصورت فعال در حال خدمترسانی هستند.
وی افزود: یکی از موفقترین اقدامات فرهنگی در اشتهارد، تشکیل قرارگاه «لواء المهدی» است. در این طرح، تمامی موکبهای شهرستان در عید سعید قربان و سایر مناسبتها، تحت یک پرچم واحد و با مدیریت متمرکز فعالیت میکنند که این همافزایی، خروجی فعالیتهای فرهنگی و مذهبی شهرستان را بهمراتب افزایش داده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشتهارد در پایان، دیدار با خانواده شهدا و تجلیل از ایثارگران را از دیگر برنامههای اولویتدار این اداره در جریان فعالیتهای فرهنگی عنوان کرد