اهالی شهر دلند ۱۱۴ شب است که با حضور پرشور و مستمر خود در میدان، بار دیگر نشان داده‌اند که پشتوانه اصلی این سرزمین، ایمان، وحدت و ایستادگی مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، در اجتماع شب گذشته، مردم دلند با برگزاری آیین عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، ارادت خود را به فرهنگ عاشورا و مکتب ایثار و مقاومت به نمایش گذاشتند. نوای مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی عزاداران، فضای میدان را آکنده از شور حسینی و معنویت کرد و یاد حماسه جاودان کربلا را در دل‌ها زنده نگه داشت.