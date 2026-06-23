دبیر علمی کنگره بین‌المللی حکمت و حکمرانی با تأکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان عقلانیت قدسی و تدبیر عرفی گفت: بحران کارآمدی در نظام‌های سیاسی معاصر بیش از آنکه ناشی از کمبود فناوری و ابزار‌های مدیریتی باشد، نتیجه گسست میان ساحت حقیقت و ساحت قدرت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین اختتامیه نخستین کنگره بین‌المللی حکمت و حکمرانی در راستای همکاری مجتمع عالی محمدیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، جمعی از استادان، پژوهشگران و مهمانان داخلی و خارجی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، دبیر علمی کنگره، در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد فرماندهان و مدافعان امنیت کشور، بر اهمیت بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور اندیشمندانی از ۹ استان کشور و همچنین استادان و پژوهشگران خارجی و جامعه‌المصطفی العالمیه در این رویداد علمی، گفت: مسئله محوری کنگره، تبیین نسبت میان ساحت نظری و عملی حکمت با ساحت راهبردی و نهادی حکمرانی است و تمامی محور‌های علمی این رویداد بر پایه همین پرسش بنیادین طراحی شده‌اند.

دبیر علمی کنگره افزود: فرضیه اصلی ما این است که باید میان عقلانیت قدسی و تدبیر عرفی نقطه تلاقی ایجاد شود؛ ضرورتی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با بیان اینکه قدرت باید به مثابه یک امانت وجودی بازتعریف شود، اظهار داشت: اگر سیاست‌گذاری به عنوان صناعت فضیلت مورد بازطراحی قرار گیرد، می‌توان به الگویی از حکمرانی دست یافت که در آن کارآمدی و تعالی معنوی در کنار یکدیگر و در مسیری هم‌افزا تحقق یابند.

وی با انتقاد از برخی رویکرد‌های رایج در حوزه حکمرانی تصریح کرد: مفهوم حکمرانی در سال‌های اخیر از جایگاه فلسفی و اخلاقی خود فاصله گرفته و در بسیاری از موارد به مجموعه‌ای از فنون مدیریتی تقلیل یافته است؛ در حالی که بازخوانی آن بر پایه سنت‌های فلسفی، اخلاقی و تمدنی می‌تواند پاسخگوی پرسش‌های بنیادینی همچون عدالت، مسئولیت‌پذیری قدرت و غایت زندگی جمعی باشد.

دبیر علمی کنگره همچنین بر ضرورت طراحی الگو‌های حکمرانی مبتنی بر سنت‌های تاریخی، فلسفی و اخلاقی ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: هدف ما عبور از چارچوب‌های متعارف جهانی نیست، بلکه معتقدیم مفاهیمی نظیر شفافیت، عدالت و نظارت باید بر اساس مبانی معرفتی، فرهنگی و تمدنی بومی بازتعریف شوند.

در این کنگره، چهره‌های برجسته علمی از جمله دکتر علی رضائیان، چهره ماندگار مدیریت دولتی ایران، دکتر مجتبی امیری رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و دکتر منصوری لاریجانی استاد دانشگاه امام حسین (ع) نیز به ارائه دیدگاه‌های خود درباره مبانی نظری و الزامات عملی حکمت و حکمرانی پرداختند.

عبداللهی در پایان ابراز امیدواری کرد مباحث مطرح‌شده در این کنگره زمینه‌ساز گسترش گفت‌و‌گو‌های علمی درباره امکان پیوند میان عقلانیت قدسی و تدبیر عرفی و تبیین الزامات آن برای حکمرانی در جامعه معاصر باشد.