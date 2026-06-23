اهدای هزینه مراسم ترحیم به نیازمندان در فریمان
خانواده نیکوکار فریمانی هزینه مراسم ترحیم مادر خود را به نیازمندان اختصاص دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس کمیته امداد فریمـان گفت: خانواده مرحومه صیامی با هدف ترویج فرهنگ انفاق، هزینه برگزاری مراسم سومین روز درگذشت مادر خویش را به تهیه کالاهای ضروری مددجویان کمیته امداد اختصاص دادند.
حسن فتحعلیان افزود: این خانواده نیکوکار با پیگیری معاونت مشارکتهای مردمی کمیته امداد، تمامی هزینههای مراسم ترحیم را صرف خرید اقلام اساسی برای خانوادههای کمبرخوردار کردند تا یاد مادرشان مرحومه کبری قصابی را با احسانی ماندگار گرامی بدارند.
وی اظهار داشت: در ادامه این پویش خیرخواهانه، کمیته امداد فریمـان نیز با اختصاص مبلغی معادل کمک این خانواده، مجموع کمکهای نقدی را به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افزایش داد تا بستههای معیشتی بیشتری در اسرع وقت بین نیازمندان توزیع شود.
رئیس کمیته امداد فریمـان با قدردانی از این اقدام خداپسندانه، آن را الگویی برجسته از نوعدوستی و احسان اجتماعی خواند و تأکید کرد: این کمکها به کالاهای اساسی تبدیل و در اختیار خانوارهای کمبرخوردار شهرستان قرار خواهد گرفت.