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برق ادارات دولتی غیر از ادارات خدمات رسان در استان کرمانشاه از ابتدای تیرماه یک روز در هفته قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه انرژی و مدیریت مصرف استان گفت: موضوع کاهش ناترازیها و مدیریت مصرف انرژی به شکل ویژهای پیگیری میشود و تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته است.
طهماسب نجفی از مدیریت مصرف انرژی در ادارات دولتی به عنوان یکی از برنامههای مهم این حوزه نام برد و گفت: در همین راستا ادارات دولتی موظف به تامین دیزل ژنرانور و نصب پنلهای خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز در شرایط قطع برق شدهاند.
معاون عمرانی استاندار به قطع یک روز در هفته برق ادارات اشاره کرد و گفت: انرژی صرفه جویی شده از این محل میتواند در اختیار صنایع قرار داده میشود و یک مصوبه حمایتی از حوزه تولید و اشتغال استان محسوب میشود.
وی در ادامه تامین برق خانگی را یک اولویت مهم توصیف کرد و گفت: برنامههای قطع برق احتمالی باید از طریق سامانههای مختلف به شکل مناسبی اطلاع رسانی شود تا زندگی عادی مردم مختل نشود.