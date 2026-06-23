با آغاز ثبت نام طرح جایگزینی موتور‌های کم مصرف کولر در سمنان ، ۱۰ هزار مشترک خانگی و اداری متقاضی تعویض رایگان موتور و پمپ کولر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: این طرح به منظور مدیریت مصرف و با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا میشود.

پروانه آزادی فر گفت: در مرحله اول، ۱۰ هزار مشترک خانگی و اداری در استان ثبت نام شدند تا به صورت رایگان موتور و پمپ کولر تعویض و به کم مصرف تبدیل شود که با این کار علاوه بر صرفه جویی ۵ هزار کیلوواتی، مبلغ قبوض مشترکان نیز کاهش می‌یابد .

به گفته وی ، شرکت سرمایه گذار نیز میتواند این میزان برق صرفه جویی شده را از طریق بورس در اختیار صنعت قرار دهد .