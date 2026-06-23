معاون صدا با تشریح برنامه‌های رادیو در ایام محرم، از بسیج تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تبیین ابعاد معرفتی نهضت حسینی، تقویت انسجام اجتماعی و پاسخگویی به پرسش‌های نسل جوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد پهلوانیان، معاون صدا با بیان اینکه محرم مدرسه‌ای برای تربیت انسان و جامعه است، اظهار کرد: سیاست اصلی معاونت صدا در ایام پیش رو، فراتر رفتن از پوشش صرفِ مناسکی و تلاش برای بازخوانی مکتب عاشورا متناسب با نیاز‌های امروز جامعه است.

وی با تأکید بر ایجاد پیوند میان تاریخ و عصر حاضر افزود: برنامه‌های رادیو در این ایام بر پنج محور اصلی شامل تبیین ابعاد تربیتی عاشورا، تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی، روایت جلوه‌های ایثار و مقاومت، توجه ویژه به نیاز‌های معرفتی نسل جوان و معرفی سبک زندگی حسینی تمرکز دارد.

نقش‌آفرینی تخصصی شبکه‌ها در منظومه فرهنگی محرم

پهلوانیان با اشاره به تقسیم کار میان شبکه‌های رادیویی تصریح کرد: هر شبکه متناسب با مأموریت تخصصی خود به این رویداد می‌پردازد؛ به گونه‌ای که رادیو‌های قرآن و معارف بر ابعاد دینی و تاریخی، رادیو جوان بر ادبیات نسل نو، رادیو‌های ایران و فرهنگ بر بازتاب آیین‌های ملی و رادیو گفت‌و‌گو بر تحلیل‌های کارشناسی تمرکز خواهند داشت. همچنین «رادیو حماسه» با محوریت روایت ایثار و مقاومت، به بازخوانی ابعاد حماسی قیام کربلا و پیوند آن با فرهنگ جهاد در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

اوج‌گیری برنامه‌ها در تاسوعا و عاشورا

معاون صدا ضمن تأکید بر برنامه‌ریزی ویژه برای روز‌های تاسوعا و عاشورا خاطرنشان کرد: در این ایام، علاوه بر پوشش زنده عزاداری‌های شاخص و پخش سخنرانی‌ها و مرثیه‌خوانی‌ها، برنامه‌های مستند و تحلیلی با بهره‌گیری از کارشناسان برجسته جهت ارائه روایت‌های مستند و جلوگیری از تحریف واقعیت‌های تاریخی تدارک دیده شده است.

انعکاس پررنگ روایت‌های مردمی

وی با بیان اینکه محرم یک رویدادِ عمیقاً مردمی است، افزود: شبکه‌های رادیویی با انعکاس فعالیت‌های خودجوش مردم، خادمان هیئت‌ها، گروه‌های جهادی و نوجوانان فعال در مراسم، تلاش می‌کنند جریان زنده فرهنگ حسینی را به تصویر بکشند.

همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز استانی، آیین‌ها و سنت‌های بومی عزاداری در سراسر کشور برای نمایش وحدت و تنوع فرهنگی ایران اسلامی منعکس خواهد شد.

احمد پهلوانیان در پایان با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان «شور» و «شعور» حسینی، ابراز امیدواری کرد که رادیو در این ایام بتواند با تبیین پیام‌های انسان‌ساز نهضت سیدالشهدا (ع)، نقشی مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی و امیدبخشی به جامعه ایفا کند.