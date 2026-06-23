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یوم العباس در حسینیه اعظم زنجان

حسینیه اعظم زنجان که روزگاری تنها ۲۰۰ متر مربع وسعت داشت، امروزه به عنوان دهمین میراث معنوی کشور، دل‌های میلیون‌ها نفر در پهنه جهان را در یوم العباس به خود جذب می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۰۹:۱۷
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برچسب ها: حسینیه اعظم زنجان با قدمت500 ساله ، حسینیه اعظم زنجان ، ایام محرم ، یوم العباس
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