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مردم شهرستان شهریار در صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی، با حضور پرشور در میدان شهدای گمنام، در فضایی سرشار از معنویت حسینی، پیمان خود را با آرمانهای امامین انقلاب تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهدای گمنام شهریار میزبان تجمعی گسترده از مردم ولایتمدار این شهرستان بود. شرکتکنندگان در این اجتماع، ضمن برگزاری مراسم عزاداری حسینی، بر لزوم تداوم مسیر مقاومت و پایبندی به اهداف انقلاب اسلامی تأکید کردند.
یکی از برجستهترین ویژگیهای صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی در شهریار، حضور چشمگیر و پرشور جوانان متعهد بود. این حضور فعال، جلوهای ناب از پیوند اندیشه نسل جدید ایران زمین با مکتب عاشورا و فرهنگ ایثار را به نمایش گذاشت و گواهی بر آن بود که جوانان این سرزمین، پاسبان بصیر آرمانهای انقلاب و محوریت ولایت هستند.