رئیس پلیس راهور استان یزد: محدودیت‌های ترافیکی روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، سرهنگ عزیزالله دستوارگفت: محدودیت‌های ترافیکی روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم اجرا خواهد شد. وی افزود: مسیر‌های دارای انسداد کامل شامل تقاطع شهدا (مجموعه امیرچقماق) به سمت مسجد روضه محمدیه (مسجد حظیره) و سه‌راه مهدی به سمت مسجد روضه محمدیه مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: مسیر‌های دارای محدودیت تردد (انسداد به صورت مقطعی) شامل میدان شهید بهشتی به سمت چهارراه شهدا (امیرچقماق)، تقاطع بعثت به سمت چهارراه شهدا و تقاطع بسیج (خیابان سلمان) به سمت تقاطع شهدا است.

رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: از شهروندان و عزاداران درخواست می‌شود از پارک خودرو در مسیر‌های اعلام‌شده خودداری کرده و برای تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.