با فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مجرمان سایبری با تغییر شگرد و بهره‌گیری از احساسات مذهبی و اعتقادات قلبی مردم، حملات فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی خود را با محوریت ایام محرم افزایش داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بر اساس اعلام مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اردبیل، کلاهبرداران با بهره‌گیری از تکنیک‌های «مهندسی اجتماعی»، اقدام به انتشار لینک‌های آلوده و جعلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌کنند. این لینک‌ها با عناوین وسوسه‌انگیزی نظیر «ثبت‌نام برای دریافت نذری رایگان»، «کمک مالی به هیئت‌ها»، «مشاهده آنلاین پخش زنده مراسم»، «دریافت بسته‌های معیشتی و حمایتی محرم» و «خرید محصولات مرتبط با سوگواری» طراحی شده‌اند.

ترفندهای کلاهبرداران چگونه کار می‌کند؟

کارشناسان پلیس فتا در تشریح فرآیند این کلاهبرداری‌ها اعلام کردند: مجرمان پس از ترغیب کاربران به کلیک بر روی لینک‌های آلوده، آن‌ها را به درگاه‌های پرداخت جعلی (فیشینگ) هدایت می‌کنند.

در این صفحات که شباهت بسیار زیادی به درگاه‌های بانکی معتبر دارند، از قربانی خواسته می‌شود مبلغی ناچیز (به‌عنوان مثال برای ثبت‌نام نذری) پرداخت کند. به محض وارد کردن اطلاعات کارت بانکی در این صفحات، تمامی اطلاعات حساس حساب بانکی فرد توسط مجرمان سرقت شده و در اولین فرصت، موجودی حساب قربانی به صورت غیرمجاز خالی می‌شود.

توصیه‌های کلیدی برای پیشگیری

پلیس فتا برای مقابله با این تهدیدات و حفظ امنیت مالی کاربران، توصیه‌های راهبردی زیر را برای عموم شهروندان ارائه کرد:

از ورود به هرگونه لینک مشکوک که در پیام‌رسان‌ها، گروه‌های خانوادگی یا شبکه‌های اجتماعی با عناوین اغواکننده ارسال می‌شود، خودداری کنید. توجه داشته باشید که هیئت‌ها و موسسات خیریه معتبر، صرفاً از طریق مجاری اطلاع‌رسانی رسمی خود و شماره‌حساب‌های تاییدشده اقدام به جمع‌آوری کمک‌ها می‌کنند.

هنگام پرداخت‌های آنلاین، حتماً از اصالت و رسمی بودن درگاه بانکی اطمینان حاصل کنید. بررسی آدرس صفحه (URL) در مرورگر و اطمینان از وجود پروتکل امنیتی (https) ضروری است.

تحت هیچ شرایطی اطلاعات شخصی، کد ملی و اطلاعات کارت بانکی (شامل رمز دوم، CVV2 و تاریخ انقضا) را در صفحات ناشناس وارد نکنید.

همواره نسبت به فعال‌سازی و استفاده از رمز پویا (رمز یک‌بار مصرف) برای تمامی تراکنش‌های بانکی خود اهتمام داشته باشید تا ضریب امنیت مالی‌تان افزایش یابد.

واکنش پلیس به جرایم سایبری

این گزارش می‌افزاید، پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی فضای مجازی را رصد کرده و با هرگونه فعالیت مجرمانه در این حوزه برخورد قاطع خواهد داشت.

از تمامی هموطنان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه لینک مشکوک یا وقوع موارد کلاهبرداری، موضوع را بلافاصله از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی [www.fata.gov.ir](https://www.fata.gov.ir) یا مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

همچنین تاکید می‌شود، یک کلیک اشتباه بر روی لینک‌های جعلی می‌تواند به بهای از دست رفتن سرمایه و اطلاعات هویتی کاربران تمام شود؛ بنابراین آگاهی، کلید اصلی امنیت در فضای مجازی است.