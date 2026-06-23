شهری پویا با تبدیل «محلهمحوری» به «مسجدمحوری» در البرز
مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی استان البرز با تأکید بر اینکه برای دستیابی به شهری پویا باید تحول را از سطح محلات آغاز کرد، گفت: با تغییر رویکرد از «محلهمحوری» به «مسجدمحوری»، میدان برای کنشگری مردم باز می شود و به دنبال بهرهگیری از سرمایه فرهنگی مردممحور برای رفع آسیبها هستیم.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
محمدابراهیم عربی، مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی استان البرز، با حضور در برنامه زنده «رهیافت»، به تبیین الزامات نبرد فرهنگی در عصر حاضر پرداخت و اظهار کرد: بصیرت (تشخیص حق از باطل) و صبر، دو رکن اساسی برای پیشرانهای فرهنگی در نبرد آخرالزمانی هستند.
وی در برنامه زنده رادیویی البرز افزود: قرارگاه تحول اجتماعی با هدف تقویت شبکههای مردمی و ساکنین محلات، مسیر پذیرفتن مسئولیتهای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی را در قالب «اجتماعات محلهمحور» و «اجتماعات شبانه» هموار کرده است. در این مدل، فضای حضور مردم در صحنه، بهصورت مدیریتشده و با اعتماد کامل به توانمندی آنان پیش میرود؛ به نحوی که کارها به دست خود مردم سپرده میشود و در شرایط اضطراری، پاسخگویی به مطالبات و رسیدگی به درخواستها با همراهی و مشارکت خودِ مردم انجام میگیرد.
عربی در پاسخ به پرسشی درباره الگوی عمل شبکههای محلهمحور و راهکار رفع آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: اگر به دنبال داشتن شهری پویا هستیم، ابتدا باید محلات را به رشد و توسعه برسانیم؛ چرا که هرگونه تغییر و تحول در سطح کلان جامعه، در گرو پیشرفت در سطح محلات است.
مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی استان البرز، «نهاد پیشرفت مردمپایه» را بستری برای مشارکت واقعی مردم دانست و گفت: طبق فرمایش امام راحل (ره)، در تمام میادین اگر فضا برای مشارکت مردم باز باشد، شاهد رشد و پیشرفت خواهیم بود. نوع کنشگری ما در محلات، نگاه «امام و امتی» است و باید رویکرد اجتماعی مسجد در هر محله نمود عینی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه «امروز محلهمحوری را به مسجدمحوری تبدیل کردهایم»، خاطرنشان کرد: اگر محلهای دارای مسجد پویا باشد، قطعاً شاهد تحول در آن خواهیم بود. در این مدل، هیچگونه تصدیگری از سوی قرارگاه صورت نمیگیرد و اصل بر تکیه بر سرمایه فرهنگی و توانمندیهای خودِ مردم است.