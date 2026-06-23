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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری و در طول روز با افزایش بادهای جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح تا ظهر امروز ناپایداری دریایی در مناطق دریایی استان و بعدازظهر ناپایداری جوی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر نیز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر با احتمال رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظهای پیش بینی و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی این مناطق خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: دریا به ویژه در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز متلاطم خواهد بود.
او افزود: بیشینه سرعت باد در این مناطق در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی انجام شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، تصریح کرد: تداوم این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته پیش بینی میشود و از لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.