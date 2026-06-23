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ابوالفضل وجدیکیا، ورزشکار زیرپوشش بهزیستی شهرستان بهار در مسابقات سراسری جودوی نابینایان و کمبینایان کشور موفق به کسب مقام سوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ابوالفضل وجدیکیا در مسابقات سراسری جودوی نابینایان و کمبینایان کشور شرکت کرد و با عملکردی موفق، عنوان سوم این رقابتها را به دست آورد.
این موفقیت نتیجه تلاش، پشتکار و تمرینات مستمر این ورزشکار بوده و نشاندهنده توانمندی و ظرفیت بالای ورزشکاران دارای معلولیت در عرصههای ملی است.
ابوالفضل وجدیکیا در پی کسب این مقام و با توجه به تواناییهای فنی خود، برای حضور در تیم ملی و شرکت در رقابتهای پاراآسیایی دعوت شده، افتخاری که برای شهرستان بهار و استان همدان حائز اهمیت است.