ابوالفضل وجدی‌کیا، ورزشکار زیرپوشش بهزیستی شهرستان بهار در مسابقات سراسری جودوی نابینایان و کم‌بینایان کشور موفق به کسب مقام سوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ابوالفضل وجدی‌کیا در مسابقات سراسری جودوی نابینایان و کم‌بینایان کشور شرکت کرد و با عملکردی موفق، عنوان سوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

این موفقیت نتیجه تلاش، پشتکار و تمرینات مستمر این ورزشکار بوده و نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت بالای ورزشکاران دارای معلولیت در عرصه‌های ملی است.

ابوالفضل وجدی‌کیا در پی کسب این مقام و با توجه به توانایی‌های فنی خود، برای حضور در تیم ملی و شرکت در رقابت‌های پاراآسیایی دعوت شده، افتخاری که برای شهرستان بهار و استان همدان حائز اهمیت است.